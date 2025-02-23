Вашингтон, 23 февраля, 2025, 20:54 — ИА Регнум. Конфликт между Россией и Украиной не был неизбежен, его спровоцировали, и не нужно обвинять Москву. Об этом 23 февраля заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Это не обязательно означает, что его спровоцировали русские. В то время были всевозможные разговоры о вступлении Украины в НАТО. <…> По сути, это стало угрозой для русских», — отметил он в эфире телеканала CNN.

По мнению Уиткоффа, мирное соглашение по Украине может быть достигнуто уже в скором времени, но он считает, что сделки работают, только когда их условия хороши для обеих сторон.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 22 февраля заявил, что причиной начала конфликта на Украине стало то, что эту страну решили взять в НАТО. Для него осталось загадкой, почему западные политики думали, что Россия не будет реагировать на это. По мнению главы венгерского правительства, Украину никогда не примут в альянс, она будет буферной зоной.

18 февраля прошли переговоры между делегациями России и США в Эр-Рияде. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, обе стороны согласились, что попытка втянуть Украину в НАТО была крупнейшей ошибкой предыдущей американской администрации.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что одним из условий для начала переговоров с киевским режимом является официальный отказ Украины от планов вступления в НАТО. Он также подчеркнул, что Россия прекратит огонь сразу после выполнения этого условия и вывода украинских войск с российской территории.