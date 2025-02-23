Берлин, 23 февраля, 2025, 20:51 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц признал поражение на досрочных выборах в бундестаг и поздравил с победой лидера консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца.

Martin Meissner/AP/TASS

«Это горький результат для партии, это проигрыш на выборах», — отметил он, выступая в штаб-квартире Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине после объявления предварительных итогов голосования.

Шольц также заявил, что несёт ответственность за это поражение.

«Поэтому для меня здесь первым делом важно поздравить ХДС/ХСС, председателя ХДС Фридриха Мерца с поручением сформировать следующее правительство. Поздравляю с результатами выборов», — добавил он.

Как ранее передавало ИА Регнум, данные экзитполов показали, что блок ХДС/ХСС побеждает на выборах в бундестаг, набирая около 29% голосов. Второе место впервые в истории занимает партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая получила 19,6%. СДПГ Шольца провалилась, заняв только третье место с результатом 16%.

По данным телеканала ZDF, явка на досрочных выборах в бундестаг составила 83%. На предыдущих выборах в 2021 году этот показатель составлял 76,4%. Более высокая явка отмечалась только до объединения Германии.