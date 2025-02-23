Берлин, 23 февраля, 2025, 20:45 — ИА Регнум. Явка на досрочных выборах в немецкий бундестаг составила 83%, что стало самым высоким значением с момента объединения Германии в 1990 году. Об этом 23 февраля сообщается на сайте телеканала ZDF.

Отмечается, что на выборах в бундестаг проголосовали 83% немецких избирателей. На предыдущих выборах в 2021 году этот показатель составлял 76,4%.

По данным Süddeutsche Zeitung, более высокая явка отмечалась только до объединения Германии.

Как ранее передавало ИА Регнум, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) побеждает на выборах в бундестаг, набирая около 29% голосов. Второе место впервые в истории занимает партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая получила 19,6%.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца провалилась, заняв только третье место с результатом 16%.

Досрочные выборы в бундестаг прошли 23 февраля. Голосование длилось с 08:00 по местному времени (10:00 мск) до 18:00 (20:00 мск). ХДС/ХСС выдвинул кандидатом на пост канцлера ФРГ Фридриха Мерца.