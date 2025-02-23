Берлин, 23 февраля, 2025, 20:10 — ИА Регнум. Социал-демократическая партия Германии, которую в действующем правительстве ФРГ представляет канцлер Олаф Шольц, провалилась на досрочных выборах в бундестаг, получив 16% голосов избирателей и заняв третье место. Об этом стало известно в воскресенье, 23 февраля, из результатов голосования.

Martin Meissner/AP/TASS

Согласно данным экзитпола, проведенного по заказу телеканала ARD, побеждает на выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), получив 29% голосов. Второе место занимает «Альтернатива для Германии» (АдГ), ее выбрали 19,5% избирателей. Партия впервые добилась такого результата.

«Зеленые» (13,5%) и Левая партия также проходят в парламент, они получили соответственно 13,5% и 8,5% голосов. Судьба «Свободной демократической партии» и «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» пока под вопросом, экзитпол показал, что у них чуть менее 5%. Если эти партии по официальным данным не преодолеют этот барьер, то не будут представлены в бундестаге нового созыва.

Как передавало ИА Регнум, досрочные выборы в бундестаг прошли 23 февраля. Голосование длилось с 08:00 по местному времени (10:00 мск) до 18:00 (20:00 мск). ХДС/ХСС выдвинул кандидатом на пост канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Мерц 18 февраля заявил, что когда-то придется наладить хорошие отношения с РФ. Он также назвал Россию исторически и культурно европейским государством.