Брюссель, 23 февраля, 2025, 20:08 — ИА Регнум. Евросоюз проведёт 6 марта экстренный саммит, посвящённый конфликту на Украине и европейской обороне. Об этом 23 февраля сообщает Reuters со ссылкой на представителя ЕС.

Brussels. be

«В ближайшие минуты мы объявим, что председатель Евросовета Антониу Кошта созовёт специальный Европейский совет, который состоится 6 марта в Брюсселе», — приводит агентство его слова.

Он добавил, что темами повестки дня станут Украина и европейская оборона.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля газета The Financial Times написала, что во время экстренного саммита в Париже по конфликту на Украине вспыхнул конфликт по вопросу о возможной отправке туда миротворцев. Отмечалось, что Германия, Италия, Польша и Испания выступили против этого, Британия — за, а Франция предложила отправить миротворцев на Украину в случае прекращения огня и далеко за линию фронта.

Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля подчеркнул, что обеспечить гарантии безопасности для Украины должны европейские страны. По его словам, США не будут направлять на Украину свои войска для этих целей.

20 февраля издание The Daily Telegraph написало, что ряд стран Европы хочет предложить президенту США Дональду Трампу разместить на Украине не менее 30 тыс. европейских военных.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в декабре 2024 года отмечал, что вопрос о размещении на территории Украины западных военных может обсуждаться только в ходе переговоров.