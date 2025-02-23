Берлин, 23 февраля, 2025, 20:07 — ИА Регнум. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) побеждает на досрочных выборах в бундестаг, набирая около 29% голосов. Об этом 23 февраля свидетельствуют данные экзитпола, приведённые изданием Tagesschau.

PRESSCOV via ZUMA Press Wire/TASS

Второе место впервые в истории занимает партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая получила 19,6%, почти удвоив количество голосов по сравнению с выборами 2021 года.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца занимает только третье место. За неё отдали голоса около 16% избирателей. Далее следуют «Зелёные» и Левая партия, за которых проголосовали приблизительно 13,3% и 8,6% соответственно.

«Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) и Свободная демократическая партия экс-министра финансов Кристиана Линднера получили около 4,7% и 4,9% голосов соответственно.

Как передавало ИА Регнум, телеканал NTV сообщал, что явка на досрочных выборах в бундестаг в первые два часа голосования оказалась ниже, чем в 2021 году. Однако по состоянию на 16:00 (18:00 МСК) ситуация исправилась и уже по всей стране явка значительно поднялась над цифрами 2021 года.

После досрочных выборов состоятся коалиционные переговоры, на которых станет известен новый канцлер Германии. Среди кандидатов — действующий канцлер Шольц, лидер христианско-демократического союза Фридрих Мерц, действующий вице-канцлер и министр экономики и защиты климата Роберт Хабек от партии «Зелёных», сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель, а также Вагенкнехт, Линднер и двое от партии «Левых» Ян Ван Акен и Хайди Райхиннек.