Москва, 23 февраля, 2025, 20:07 — ИА Регнум. Заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что новые территории России никогда не будут распроданы, демонстрируют Соединённым Штатам бескомпромиссную позицию Российской Федерации по этому вопросу. Об этом в воскресенье, 23 февраля, заявил политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с ИА Регнум.

Песков заявил в воскресенье, 23 февраля, что новые территории России никто и никогда не распродаст. Пресс-секретарь отметил, что люди уже давно приняли для себя решение присоединиться к России.

«Россия показывает свою жесткую линию, что на какие-то компромиссы и уступки по состоявшемуся факту интеграции новых территорий мы точно не пойдем. Пусть они рассматривают это как геополитическую данность»,— объяснил политолог.

Однако эксперт обратил внимание на то, что спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог предполагает заморозку конфликта по линии соприкосновения. И по мнению специалиста, сложно говорить даже о том, на что пойдут американцы, будут ли добиваться нейтрального статуса Украины и невозможности интеграции в НАТО.

«Если рассматривать команду экс-президента Джо Байдена, то они как бы разные делали заявления по поводу территорий. Всё в зависимости от времени. Келлог, госсекретарь США Марко Рубио — это отъявленные русофобы, которые сейчас говорят о необходимости и важности переговорного процесса. Возьмите Рубию и Келлога, отмотайте год назад, и вы, по сути, увидите байденовский стиль»,— рассказал Блохин.

Важным фактором, который влияет на риторику представителей американского правительства, является динамика ситуации на поле боя специальной военной операции, пояснил политолог. Он также считает, что те политики, которые сейчас призывают к мирным переговорам, как будто другие люди, но всё вскроется в процессе переговорного процесса.

«А вот Европой вопрос признания новых российских территорий будет расцениваться как проигрыш Запада. Вот эти элиты — глобалистские, космополитичные, — они будут рассматривать это как победу Кремля. То есть тут вопрос для них уже даже не в территориях, а вопрос имиджевый»,— подытожил американист.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп 11 февраля потребовал от Украины гарантировать безопасность вложенных в страну средств, так как она в какой-то момент «может стать Россией». Он отметил, что киевский режим располагает доступом к запасам редкоземельных металлов и это могло бы стать предметом обмена.

Песков, комментируя слова Трампа, назвал свершившимся фактом вхождение ряда бывших украинских регионов в состав РФ. Заявление по редкоземельным металлам — это коммерческое предложение, отметил он и добавил, что Вашингтону вообще не следовало бы помогать Киеву, чтобы тем самым способствовать завершению конфликта.

При этом украинские СМИ писали, что Киев потерял контроль над основной частью территорий с месторождениями редкоземельных металлов, заинтересованность в которых высказали США. По их информации, более 70% запасов таких ресурсов находятся на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в Днепропетровской области.

Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года по итогам проведённых референдумов. Президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о вхождении территорий в состав России.