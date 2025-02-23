Москва, 23 февраля, 2025, 19:53 — ИА Регнум. Среди основных причин посмотреть детективный фильм «Красный шелк» можно назвать международный состав актеров и многообещающие трейлеры. Об этом 22 февраля заявил киноблогер Марсель Македонский.

кадр из фильма «Красный шелк»

«Любопытно, что получится с фильмом «Красный шелк», потому что там и международный состав, и внушительный бюджет, и многообещающие трейлеры. <…> Всё-таки 900 млн [рублей] бюджета — это немаленькая сумма», — процитировали его «Известия».

Также создатели уделили большое внимание взаимопроникновению культур России и Китая и проработке самой истории, в рамках которой люди двух государств объединились для борьбы с условным злом. Блогер назвал такую тему востребованной в современных реалиях.

По словам Македонского, киноленту можно отнести к тому виду, где бюджет позволяет создать визуальную эстетику и применить дорогие спецэффекты.

Он допустил, что «Красный шелк» станет одним из самых крупных проектов России и Китая, после которого в рамках сотрудничества две страны смогут создать множество различных кинопроектов.

Как сообщало ИА Регнум, премьера фильма «Красный шелк» на большом экране состоялась 20 февраля. В основе киноленты лежат реальные события. По сюжету, действие разворачивается в 1927 году в Транссибирском экспрессе, в котором перевозят секретные документы. От того, как поведут себя главные герои, зависит дальнейший ход мировой истории.

20 февраля кинокартину также представили в Европе. Премьера состоялась в Русском доме в Берлине в рамках Международных кинодней. Зарубежные кинопродюсеры оценили профессионализм создателей ленты и игру актеров. Венгерский кинопродюсер Агоштон Принц заявил, что благодаря множеству неожиданных поворотов интрига сохраняется до конца фильма.

Креативный продюсер Ольга Каширина отметила, что фильм покажут и в Китае, так как съемки исторического Шанхая 1920-х годов велись с большим вниманием к деталям. Китайские члены съемочной группы помогли достаточно скрупулёзно воссоздать культурные особенности.