Москва, 23 февраля, 2025, 19:45 — ИА Регнум. Российский боксёр Дмитрий Бивол провёл отличную работу над ошибками перед реваншем с соотечественником Артуром Бетербиевым. Об этом 23 февраля заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс — младший.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Бивол провёл отличную работу над ошибками. Это был хороший бой в его исполнении, гораздо лучше, чем первый. Третий бой — тоже интересное развитие истории», — приводит его слова ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, бой Бивола и Бетербиева в полутяжёлой весовой категории прошёл 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Поединок завершился победой Бивола судейским решением. При этом после поединка Бетербиев отказался жать руку Биволу.

Бетербиев потерпел первое поражение на профессиональном ринге, имея в активе 21 победу. На счету Бивола 24 победы и одно поражение.

Первый бой Бетербиева и Бивола состоялся 12 октября 2024 года в Эр-Рияде. По окончании поединка судьи отдали победу Бетербиеву, который стал первым в истории России обладателем пояса суперчемпиона по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).