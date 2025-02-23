Вашингтон, 23 февраля, 2025, 21:35 — ИА Регнум. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф 23 февраля заявил, что высоко оценивает переговоры и встречи, в которых он участвовал в Москве на прошлой неделе.

Global Look Press/Lev Radin/Keystone Press Agency

Он отметил, что в том числе встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и считает замечательной прошедшую между ними дискуссию. Российский лидер и президент США Дональд Трамп продолжат развивать отношения между странами, уверен Уиткофф.

«Задача по выработке чего-либо лежит на президенте Путине и президенте Трампе. Я думаю, они добьются успеха», — заявил спецпосланник американского лидера на телеканале CBS.

Как передавало ИА Регнум, замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее 23 февраля сообщил, что на следующей неделе запланирована встреча представителей России и США, на которой обсудят раздражители в двусторонних отношениях. Переговоры пройдут на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств.

Между Россией и США 18 февраля прошли переговоры в Эр-Рияде. Стороны в том числе обсудили восстановление отношений между странами. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги встречи, подчеркнул, что это пока только первый шаг в данном направлении. Дипломаты продолжат работать для реставрации связей, что потребует «реанимационных мероприятий».