Ялта, Крым, 23 февраля, 2025, 19:54 — ИА Регнум. Мужчина выбросил кошку с обрыва на территории архитектурно-выставочного комплекса «Ласточкино гнездо» в Ялте, полиция ищет преступника. Об этом 23 февраля сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Алексей Павлишак/ТАСС

Она отметила, что факт жестокого обращения с животными был выявлен сотрудниками полиции в ходе интернет-мониторинга.

Региональные Telegram-каналы сообщили, что кошка жила на территории комплекса 10 лет и была его достопримечательностью.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января в Екатеринбурге женщина выбросила на мусорку породистого щенка. Инцидент произошел в жилом комплексе «Мир, труд, май». Местная жительница услышала писк в контейнере для мусора и позвала на помощь сотрудника коммунальных служб. Мужчина помог вытащить животное.

Выяснилось, что жительница Екатеринбурга сама засунула щенка в мусорный пакет и опустила его в контейнер. По её словам, животное лежало без сердцебиения на протяжении более получаса после рождения.