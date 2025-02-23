Саратов, 23 февраля, 2025, 19:27 — ИА Регнум. Один человек получил травмы при взрыве у подъезда пятиэтажного дома в Балаково Саратовской области. Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба губернатора региона Романа Бусаргина.

кадр из видео

«Есть один пострадавший. Медики оказывают всю необходимую помощь», — указано в Telegram-канале пресс-службы.

Отмечается, что глава области лично держит на контроле ситуацию. На месте происшествия работают правоохранители.

В главном управлении СК РФ по Саратовской области по факту взрыва возбудили уголовное дело. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3949485" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Следователи СУ СК России по Саратовской области по факту инцидента, произошедшего в городе Балаково

Как сообщало ИА Регнум, взрыв у многоквартирного дома прозвучал в момент, когда из подъезда выходила проживающая в доме семья. Мужчина с маленьким ребенком оказались на улице чуть раньше и остались целы. Пострадала женщина. Ее доставили в больницу с травмами ног и спины.