Один человек пострадал при взрыве у пятиэтажки в Саратовской области
Саратов, 23 февраля, 2025, 19:27 — ИА Регнум. Один человек получил травмы при взрыве у подъезда пятиэтажного дома в Балаково Саратовской области. Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба губернатора региона Романа Бусаргина.
«Есть один пострадавший. Медики оказывают всю необходимую помощь», — указано в Telegram-канале пресс-службы.
Отмечается, что глава области лично держит на контроле ситуацию. На месте происшествия работают правоохранители.
В главном управлении СК РФ по Саратовской области по факту взрыва возбудили уголовное дело. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.
Как сообщало ИА Регнум, взрыв у многоквартирного дома прозвучал в момент, когда из подъезда выходила проживающая в доме семья. Мужчина с маленьким ребенком оказались на улице чуть раньше и остались целы. Пострадала женщина. Ее доставили в больницу с травмами ног и спины.