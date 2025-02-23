Москва, 23 февраля, 2025, 19:29 — ИА Регнум. Генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева назначали спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Соответствующий указ 23 февраля опубликовали на портале публикации правовых актов.

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Уточнятся, что, несмотря на новое назначение, Дмитриев сохраняет текущую должность руководителя РФПИ.

В пресс-службе фонда подчеркнули, что в новом качестве он продолжит развивать инвестиционно-экономическое сотрудничество со странами Глобального Юга и с западными государствами, в частности с США.

Дмитриев участвовал в переговорах делегаций России и США 18 февраля в Эр-Рияде. Он отвечал за инвестиционно-экономический блок. Глава РФПИ отметил, что взаимоотношения между США и Россией имеют мировое значение, поэтому странам нужно вести диалог и извлечь выгоду для своих экономик из совместной работы. При этом он назвал встречу делегаций позитивной.

Дмитриев также заявил, что на переговорах стороны обсуждали вопрос санкций, введенных против РФ. Российская сторона указала на то, что ограничения сильнее всего ударили по американским компаниям. Пока диалог по этой теме находится в начальной стадии.