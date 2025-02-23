Лондон, 23 февраля, 2025, 19:56 — ИА Регнум. Западные политики напуганы окончанием украинского кризиса из-за того, что может всплыть правда об их доходах на разжигании вооруженного конфликта. Об этом стало известно из материала британского журнала The Spectator.

Global Look Press/Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency

«Западные политики и типы из военно-промышленного сектора, которые заработали много денег на военных поставках, всегда знали в глубине души, что, поддерживая Украину против [президента РФ Владимира] Путина, они скрывают неловкую правду», — говорится в публикации.

Отмечается, что политиков из оборонного сектора западных стран не столько волнуют действия президента США Дональда Трампа, сколько следы их участия в конфликте Киева и Москвы ещё с 2014 года. В статье также добавили, что наружу могут всплыть и коррупционные схемы главы киевского режима Владимира Зеленского и его действий против Украинской православной церкви.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля американский бизнесмен и глава департамента по повышению государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск заявил, что украинский конфликт стал топливом для машины по производству взяток как на Украине, так и на Западе. Он уточнил, что значительная часть средств, отправленных киевскому режиму, пошла на пользу американским политикам.

Кроме того, 19 февраля Трамп отметил, что Зеленский сам не знает, где находится половина денег, которые США направили на Украину. Он подчеркнул, что Киеву придется объяснить, куда делась американская финансовая помощь, либо вернуть деньги.

2 февраля Зеленский заявил, что Украина получила от США только $75 млрд из $177 млрд на поддержку. На что зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал это враньём. По мнению Медведева, пропавшие деньги осели в карманах чиновников из Киева и Вашингтона.