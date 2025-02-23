Вашингтон, 23 февраля, 2025, 19:12 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки рассчитывают, что американский бизнес сможет вернуться в Россию в случае достижения договорённостей по Украине. Об этом 23 февраля заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Он сообщил, что вопрос снятия санкций с России не обсуждался на встрече российской и американской делегаций в Эр-Рияде 18 февраля.

«Но я думаю, что, очевидно, есть ожидания, что если мы достигнем мирного соглашения, то американские компании смогут вернуться и вести там бизнес. Я думаю, что все считают, что это было бы положительным и хорошим событием после окончания конфликта», — отметил Уиткофф в интервью телеканалу CBS News.

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