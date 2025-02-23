Бейрут, 23 февраля, 2025, 19:48 — ИА Регнум. Группировка «Хезболла» будет продолжать идти по пути убитого генерального секретаря движения Хасана Насраллы. Об этом 23 февраля во время похорон лидера группировки заявил нынешний глава «Хезболлы» Наим Кассем.

Global Look Press/Taher Abu Hamdan/XinHua

«Мы будем поддерживать доверие и идти по этому пути, мы будем поддерживать вашу волю. Вы всё еще с нами: ваши путь и борьба живут внутри нас. Я верен наследию Насраллы. Мы не смиримся с тем, что нас убивают и оккупируют, пока мы смотрим», — сказал он во время телевизионной речи, транслировавшейся на массовых похоронах. Его слова передала газетаThe Guardian.

Он добавил, что большое количество людей, собравшихся проводить Насраллу, «не имеют равных по масштабам в истории Ливана». По мнению Кассема, десятки тысяч человек, пришедшие на похороны бывшего лидера движения, показывают то, что «Хезболла» до сих пор является популярной политической силой в Ливане, несмотря на давление со стороны США, Израиля и внутренних соперников.

Ранее, в момент начала похорон Насраллы, над Бейрутом на низкой высоте пролетели четыре истребителя армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Отмечается, что ситуация напоминала имитацию налета на Бейрут. Это произошло в момент, когда на стадион, где началась церемония, доставили гробы с телами Насраллы и экс-председателя исполнительного совета движения Хашема Сафи ад-Дина. В этот момент к месту проведения церемонии направлялись десятки тысяч людей.

Также 23 февраля ливанское агентство NNA сообщило, что израильские самолеты нанесли удары по объектам на востоке и юге Ливана в момент похорон Насраллы. Налеты были совершены на несколько районов на окраине Будая в Бекаа на востоке Ливана и в Аль-Байсарие в южном Ливане.

Как сообщало ИА Регнум, в результате удара, нанесённого ЦАХАЛ по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте 27 сентября, погиб Насралла. Главой «Хезболлы» был назначен Сафи ад-Дин. ЦАХАЛ 22 октября заявила о его ликвидации. Новым лидером движения был избран шейх Касем.