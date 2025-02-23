Ньон, Швейцария, 23 февраля, 2025, 19:47 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) был готов допустить российские молодежные сборные к международным турнирам, но вмешались политики и ряд СМИ. Об этом 23 февраля заявил председатель УЕФА Александр Чеферин.

Alexander Kulebyakin/Global Look Press

«Наше предложение подверглось жестокой критике со стороны мейнстримных политиков, особенно левых. Одному из глав федераций даже пришлось уйти в отставку. СМИ начали атаковать УЕФА, и все отступили», — рассказал он в интервью, опубликованном словенской газетой Delo в соцсети X (бывш. Twitter).

По словам Чеферина, после этого многие отказались поддержать предложение, заявив, что им не позволят национальные правительства. Он назвал политику источником ненависти и нетерпимости, прикрывающимся противоположными заявлениями.

«Те, кто кажутся наиболее агрессивными сторонниками борьбы с дискриминацией, не позволяют никому высказывать иную точку зрения. Они же больше всего вредят дискриминируемым», — добавил глава УЕФА.

Как передавало ИА Регнум, Россию отстранили от участия в жеребьевке в молодёжном чемпионате Европы 2027 года и в Олимпийских играх в 2028 году. Таким образом, российские спортсмены уже не смогут участвовать в этих соревнованиях.

В начале февраля директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович заявил, что все российские спортсмены, в том числе сборная РФ по футболу, скорее всего, смогут вернуться на международные турниры в 2025 году. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков назвал Лаковича ответственным человеком и отметил, что серьезно относится к его словам.