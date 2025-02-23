Ставрополь, 23 февраля, 2025, 19:25 — ИА Регнум. Стая бездомных собак насмерть загрызла девятилетнюю девочку в Ставрополе во время катания на ледяной горке. Об этом 23 февраля сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

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«Инцидент произошел на окраине города, за улицей Чапаева. По оперативной информации, это случилось, когда ребенок катался с ледяной горки. На месте происшествия работают все службы, включая правоохранителей», — написал он в Telegram-канале.

Глава региона назвал происшествие вопиющим случаем и поручил всем муниципалитетам проверить работу компаний, ответственных за надзор над бездомными животными.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января стая бродячих собак насмерть загрызла проходившую мимо женщину в селе Верх-Тула Новосибирской области.

В связи с гибелью человека возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность». Действия должностных лиц администрации Верх-Тулинского сельсовета проверят на предмет ненадлежащего исполнения обязанностей.