Киев, 23 февраля, 2025, 19:06 — ИА Регнум. Президентские выборы на Украине состоятся только после отмены военного положения. Об этом 23 февраля заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции.

Ukrinform via ZUMA Wire/TASS

«Выборы президента на Украине пройдут после отмены военного положения», — назвал он срок проведения избирательной кампании

Зеленский добавил, что готов покинуть свой пост, если это сделает возможным вступление Украины в НАТО. Кроме того, он утверждает, что не намеревается править страной десятилетиями.

Как передавало ИА Регнум, срок президентских полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Он отменил очередные выборы главы государства, сославшись на то, что в стране действует военное положение.

Президент России Владимир Путин 19 декабря указал, что конституция Украины не предусматривает продления полномочий президента даже в случае введения военного положения. Легитимным органом власти осталась Верховная рада, но при нелегитимности первого лица государства остальные органы власти утратили свою правомочность, добавил российский лидер.

18 февраля президент США Дональд Трамп поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине. По его словам, Зеленского поддерживают только 4% украинцев. 19 февраля американский лидер назвал Зеленского диктатором из-за его отказа от выборов.