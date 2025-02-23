Киев, 23 февраля, 2025, 19:02 — ИА Регнум. Украина не признает долг перед США ни 500 млрд долларов, ни в 100 млрд долларов. Об этом 23 февраля заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Global Look Press//Tarasov/Keystone Press Agency

«Я знаю, у нас было 100 млрд долларов помощи. И это факт. Я не собираюсь признавать 500. При всем уважении к партнерам», — произнес он на пресс-конференции, которую транслировал офис украинского политика.

По его словам, те 100 млрд долларов, что Украина действительно получила в качестве военной помощи, были выданы в качестве гранта. Зеленский подчеркнул, что договор заключался с предыдущим президентом США Джо Байденом и конгрессом США, а грант не может считаться долгом.

Возможную сделку с Соединенными Штатами Америки по полезным ископаемым Зеленский назвал новым соглашением, не связанным с оказанной Киеву военной поддержкой.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое достижение сделки с Украиной об обязательствах Киева компенсировать Вашингтону 400–500 млрд долларов. Он также добавил, что рассчитывает на урегулирование украинского кризиса, поскольку США не получают свои деньги назад.

На следующий день руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак отметил, что Украина не отказывалась от сделки. Ведется нормальный рабочий переговорный процесс, пояснил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Украиной и США сложились отношения слуги и хозяина. Представитель Кремля добавил, что Киев в этом случае является плохим слугой.