Берлин, 23 февраля, 2025, 19:23 — ИА Регнум. Явка на досрочных выборах в немецкий бундестаг в первые два часа голосования оказалась ниже, чем в 2021 году. Об этом 23 февраля сообщил телеканал NTV.

Matthias Schrader/AP/TASS

«В Нижней Саксонии в федеральных выборах за первые два часа приняли участие около 13,8% граждан», — говорится в публикации.

Тем не менее, по данным телеканала, в 2021 году в то же время явка составляла 14,3%.

В северной части страны — в Шлезвиг-Гольштейне — к 11 утра (13:00 МСК) успели проголосовать 21,3% немцев, в то время как в 2021 году — 23,8%. В Гамбурге к тому же времени сделали свой выбор 45% избирателей против 49,8% в 2021 году.

Однако по состоянию на 16:00 (18:00 МСК) ситуация исправилась и уже по всей стране явка значительно поднялась над цифрами 2021 года, добавили в избирательной комиссии.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля в Германии стартовали досрочные выборы в бундестаг. Голосование началось в 08:00 по местному времени (10:00 МСК) и окончится в 18:00 (20:00 МСК). Ожидается, что после этого сразу будут обнародованы результаты экзитполов. Кроме того, после досрочных выборов состоятся коалиционные переговоры, на которых станет известен новый канцлер Германии.

Среди кандидатов на должность канцлера ФРГ: действующий канцлер Германии и лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц, лидер христианско-демократического союза Фридрих Мерц, действующий вице-канцлер и министр экономики и защиты климата Роберт Хабек от партии «Зеленых», сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель, а также лидер новой партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт, лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер и двое от партии «Левых» Ян Ван Акен и Хайди Райхиннек.