Вашингтон, 23 февраля, 2025, 19:19 — ИА Регнум. Условия сделки Соединенных Штатов Америки и Украины о передаче права американским компаниями добывать полезные ископаемые на украинской территории не предусматривают военные гарантии Киеву. Об этом 23 февраля заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Global Look Press/Hendrik Schmidt/dpa

«Сделка не предусматривает военных гарантий, но она подразумевает гарантии активных инвестиций Соединенных Штатов в экономическое будущее. Я называю это гарантиями экономической безопасности», — рассказал он в эфире Fox News.

По словам Бессента, он ожидает, что глава киевского режима Владимир Зеленский подпишет такое соглашение.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в добыче редкоземельных металлов на Украине. В обмен на доступ к ресурсам он предложил Киеву финансовую помощь.

19 февраля Зеленский раскрыл детали предложенного соглашения. По его словам, США требуют от Украины компенсацию в размере 500 млрд долларов в виде полезных ископаемых за оказанную ранее помощь. Зеленский подчеркнул, что в документе отсутствуют гарантии безопасности, что делает предложение несерьезным. Он отказался подписать такой вариант сделки.

22 февраля украинские СМИ сообщили, что новый проект США по полезным ископаемым оказался жестче предыдущего. Вашингтон включил в нее, кроме минеральных ресурсом, также газ и нефть. Американская сторона при этом подчеркнула, что сделка носит исключительно коммерческий характер и не предусматривает политических обязательств, включая гарантии безопасности для Киева.

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф 23 февраля заявил, что США ожидают заключения сделки с Украиной по добыче ресурсов на следующей неделе. Условия соглашения в большей степени касаются возмещения средств, которые Вашингтон потратил на помощь Киеву.