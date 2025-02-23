Москва, 23 февраля, 2025, 19:12 — ИА Регнум. Предположения о том, что с Украины уедет около 2 млн человек после завершения боевых действий, спекулятивны. Об этом в воскресенье, 23 февраля, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько в разговоре с ИА Регнум.

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Издание Telegraf. ua со ссылкой на экономиста, специалиста по миграционной политике и финансовым программам для мигрантов и диаспоры Андрея Гайдуцкого сообщает, что после окончания военной операции Украину ждут еще две волны миграции. По его словам, сначала с Украины уедут примерно 2 млн человек, но столько же вернётся. Вторая волна эмигрантов произойдет, если Украина вступит в Евросоюз, добавил Гайдуцкий.

«В случае прекращения специальной военной операции и отмены военного положения должны быть открыты границы Украины. Обладая правом въезда в Европу без визы на три месяца, я думаю, что значительная часть людей, мужского населения, тут же уедет с Украины. Просто из-за опасения, что конфликт может возобновиться, и в этом случае, соответственно, опять их всех загребут в армию и отправят на убой», — сообщил эксперт.

Что касается остальной части населения, кому есть куда-то уезжать, у кого есть силы, деньги, средства, тоже могут попытаться уехать на поиски лучшей жизни, уверен собеседник агентства. Он также добавил, что остальные жители Украины, у кого нет никакой возможности покинуть страну, останутся.

«Абсолютно любые цифры сейчас спекулятивны. Мы не знаем даже точного количества населения Украины. Нам до сих пор скармливают сказку о 42 млн человек. Там их нет. Миллионы людей уже уехали в Европу и столько же уехало в Российскую Федерацию. Часть в Белоруссию, часть просто погибла. Но в любом случае мы не знаем даже количество людей, которые там живут», — заявил Безпалько.

По словам специалиста, многие мужчины скорее всего покинут Украину после открытия границ, так как до сих пор непонятно, каков будет характер прекращения боевых действий. Это может быть перемирие, мир, какое-то другое соглашение, предположил эксперт. Он также уточнил, что если это будет соглашение, похожее на минские договорённости, когда страну будут только сильнее готовить к будущим боевым действиям, то границы могут и не открыть, и людей никуда не выпустят.

«Польша всегда с большим удовольствием принимала в качестве гастарбайтеров — украинцев. Однако сейчас граждане Украины фактически создали новую преступную прослойку в Польше. Основными бандами в стране являются грузинские и украинские. Этнические банды, которые создали новый вид преступности, по сути. Я думаю, что в той же Польше теперь будут с осторожностью принимать граждан Украины», — рассказал политолог.

Безпалько считает, что пока сложно говорить об изменении режима приёма мигрантов с Украины в страны Европы, так как сейчас формально сохраняется формат трехмесячного безвизового въезда. Ровно также стоит воспринимать и тот факт, что все утверждение о будущем Украины в Евросоюзе — это чистой воды спекуляция, заявил эксперт.

«Разговоры о вступлении Украины в ЕС пока на уровне каких-то заявлений, пожеланий частных лиц, даже политиков. Всегда будут какие-то страны, которые будут возражать против такого исхода, как принять Украину с непонятной территорией, да ещё и в состоянии военного конфликта», — подытожил собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, 24 декабря испанская газета El País сообщила, что Киев потребовал от Евросоюза прекратить оказывать помощь беженцам с Украины, чтобы те возвращались на родину. В публикации отмечалось, что от 6 до 10 млн граждан Украины находятся за границей и Киев пытается их вернуть на фоне глубокой демографической проблемы.

Кроме того, украинская пограничная служба отметила, что за сутки 22 декабря страну покинули рекордные 75 тыс. человек. Самая большая нагрузка отмечалась на границе с Польшей и Львовской областью.

В июле 2024 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предрекла, что Запад начнет депортировать украинских беженцев, потому что других способов пополнить ряды украинских формирований на передовой у НАТО нет. Киев также намерен взять в новобранцы и тех украинцев, у которых есть второе гражданство или вид на жительство в других странах, уточнила дипломат.