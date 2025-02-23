Вашингтон, 23 февраля, 2025, 18:35 — ИА Регнум. Критики подхода президента США Дональд Трампа к украинскому конфликту хотят лишь продолжения боевых действий, американский лидер не намерен слушать это. Об этом 23 февраля заявил помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если у кого-то есть идеи получше, то пусть их выдвигают. Но пока всё, что я слышал, заключалось в призыве к тому, чтобы вести <конфликт> бесконечно», — подчеркнул он в эфире телеканала Fox News.

По его словам, никому не следует удивляться, что Трамп строил свою избирательную кампанию не на этом и не намерен поступать таким образом.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Трампом. Обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также тема урегулирования ситуации на Украине. Лидеры двух стран согласились с тем, что украинский конфликт может быть решён путём переговоров.

Трамп впоследствии высоко оценил свой разговор с Путиным и подчеркнул, что затем у него прошли «не такие уж хорошие переговоры с Украиной».

В последние дни отношения Украины и США накалились из-за резких высказываний главы киевского режима Владимира Зеленского в сторону Трампа. Так, накануне встречи российской и американской делегаций в Саудовской Аравии Зеленский выступил с критикой Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Он также перенес свой визит в страну, посетовав, что его не пригласили на переговоры, прошедшие 18 февраля в Эр-Рияде.

Позднее американский лидер назвал Зеленского диктатором за отказ от проведения выборов. Он отметил, что поддержка главы киевского режима среди населения Украины очень низка и составляет всего 4%. По словам Трампа, Зеленскому лучше поторопиться, иначе он потеряет страну. Кроме того, президент США обвинил Зеленского в желании продолжать конфликт с Россией ради своей выгоды.