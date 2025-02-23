Берн, 23 февраля, 2025, 18:29 — ИА Регнум. Швейцария готова направить военных для миротворческой миссии на Украине, если придет соответствующий запрос. Об этом 23 февраля заявил командующий швейцарскими вооруженными силами Томас Зюссли.

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По его словам, по запросу Берн разработает программу обучения военнослужащих и начнет подготовку к развертыванию подразделений.

«Тогда мы начнем набирать и обучать армейские кадры. Мы, вероятно, могли бы предоставить около 200 солдат в течение 9–12 месяцев», — отметил он в интервью изданию Blick.

Отдельно Зюссли отметил, что в миротворческих операциях военные могут применять оружие только в целях самообороны. Их полномочия определяют правительство и парламент. При этом он подчеркнул, что переброска контингента из Косово или Боснии к украинской границе с Россией невозможна.

Командующий пояснил, что можно лишь использовать опыт отправки миротворцев. В Косово и Боснии они проводят шесть месяцев, затем следует ротация.

Ранее, 20 февраля, издание The Daily Telegraph написало, что ряд европейских стран собирается предложить президенту США Дональду Трампу разместить на Украине менее 30 тыс. европейских военных. Американский лидер отмечал, что не возражает против отправки миротворцев по итогам заключения мирного соглашения. Он добавил, что в случае размещения европейских миротворцев на Украине при заключении мирных договорённостей США не придётся посылать туда своих военных.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россию беспокоят обсуждения касательно возможного размещения европейских военных на Украине. Он подчеркнул, что Москва отслеживает противоречивые заявления зарубежных политиков на этот счет.