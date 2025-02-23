Вашингтон, 23 февраля, 2025, 18:22 — ИА Регнум. Планы Запада по Украине предполагают возможное развёртывание войск Европы, но без участия НАТО. Об этом 23 февраля заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Global Look Press/Daniel LÃ�b/dpa

«В моём понимании это будет военное решение со стороны Европы, но не со стороны НАТО. От этого мы и будем отталкиваться», — заявил он в эфире телеканала Fox News.

Так он ответил на вопрос о возможности участия американских войск в потенциальной «миротворческой» миссии на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля газета The Financial Times написала, что во время экстренного саммита в Париже по конфликту на Украине вспыхнул конфликт по вопросу о возможной отправке туда миротворцев. Отмечалось, что Германия, Италия, Польша и Испания выступили против этого, Британия — за, а Франция предложила отправить миротворцев на Украину в случае прекращения огня и далеко за линию фронта.

19 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против размещения «миротворцев» из стран Европы на Украине по итогам заключения мирного соглашения. Он отметил, что в этом случае Вашингтону не придётся посылать туда своих военных.

20 февраля издание The Daily Telegraph написало, что ряд стран Европы хочет предложить президенту США разместить на Украине не менее 30 тыс. европейских военных.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в декабре 2024 года отмечал, что вопрос о размещении на территории Украины западных военных может обсуждаться только в ходе переговоров.