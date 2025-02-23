Москва, 23 февраля, 2025, 19:39 — ИА Регнум. Сотни тысяч участников Движения Первых с 17 по 24 февраля приняли участие во Всероссийской акции «Защитники Первых», приуроченной ко Дню защитника Отечества. В ее рамках школьники, их родители, наставники и педагоги встречались с военнослужащими, делились семейными историями о Великой Отечественной войне и писали письма поддержки участникам специальной военной операции (СВО).

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«Ребята из первичных отделений подготовили для участников СВО открытки-поздравления и продуктовые наборы, провели встречи с бойцами и родителями, которые имеют опыт военной службы. Наши дети — настоящие патриоты России, они поддерживают ребят на передовой и искренне благодарят тех, кто сегодня борется за их будущее», — рассказал председатель правления Движения Первых, Герой России, участник президентской программы «Время героев» Артур Орлов.

Акция стала частью патриотической программы Движения, направленной на духовно-нравственное воспитание и сохранение исторической памяти. В Год защитника Отечества, объявленный президентом России Владимиром Путиным, такие инициативы особенно важны для укрепления связи между поколениями, отметили в организации.

В регионах страны прошли десятки мероприятий. В Республике Крым состоялась встреча с Героем России, участником СВО Юрием Нимченко и обладателем Кубка мира, гроссмейстером Сергеем Карякиным. В Дагестане ученики Дубкинской школы пообщались с участником спецоперации Аюбом Кадиевым, а в Ростовской воспитанники МБОУ «Каменная СОШ» области встретились с Евгением Фунтиовым, который рассказал о буднях своих товарищей на передовой.

Участники движения в рамках акции также записывали видеоролики, в которых делились историями своих родственников — ветеранов Великой Отечественной войны и участников спецоперации. Дарья Харичкова из Пермской области рассказала о своем дяде Романе, погибшем в боях за Донецкую Народную Республику.

«Мы должны помнить героев, которые отдали свои жизни за Родину. Их подвиги должны передаваться из поколения в поколение», — подчеркнула она.

Кроме того, активисты Движения присоединились к акции «Мы рядом», подготовив письма поддержки и продуктовые наборы для военнослужащих. В Красноярском крае школьники сплели сети для бойцов, а в Рязанской области организовали благотворительную ярмарку, средства от которой направили на помощь участникам СВО.

В рамках программы «Мы — граждане России!» в ряде регионов прошли торжественные вручения паспортов. Главный документ подросткам вручали участники спецоперации, Герои России и представители власти.

Итоги акции участники Движения Первых активно освещали мероприятия в социальных сетях, публикуя фото — и видеоматериалы с хештегами #ЗащитникиПервых и #ДвижениеПервых.

Орлов в поздравлении с Днем защитника Отечества отметил, что праздник в этом году приобрел особый символизм, так как президент объявил Год защитника Отечества. Также в этом году Россия отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Сегодняшний праздник объединяет поколения воинов, сражавшихся за Родину.

«Многие мои боевые товарищи и сегодня защищают Родину на фронтах СВО. Важную роль в Движении играют бойцы спецоперации. Они становятся наставниками, передают ребятам ценные знания и навыки, своим примером вдохновляют молодое поколение», — отметил он, добавив, что все члены движения является продолжателями традиций предков.

Движение Первых уже начало получать сообщения от бойцов спецоперации, получивших поздравления и подарки от детей. Бойцы поблагодарили участников акции за теплые пожелания.

«Всем огромное спасибо за подарки, за письма детей. Я их прочел, мои товарищи их прочли. Это подняло нам боевое настроение», — рассказал в видеообращении один из бойцов.

Он также отметил, что солдаты в его подразделении разведчиков взяли присланные игрушки как обереги. Они помогут бойцам победить врага и вернуться домой.

Как передавало ИА Регнум, Путин в ходе церемонии награждения бойцов званием Героя России в Кремле отметил, что на нынешнее поколение выпала миссия защитить Родину. Он отметил, что это задача сложная, но почетная.