Киев, 23 февраля, 2025, 18:42 — ИА Регнум. На данный момент на Украине сложилась непростая ситуация с обеспечением украинский войск вооружением и техникой. Об этом 23 февраля заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

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«Для нас ситуация с обеспечением остается сложной, надеемся на принятие необходимых решений для обеспечения критичных потребностей в вооружении и военной технике», — отметил он на форуме «Украина. Год 2025».

Ранее, 21 февраля, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отмечал, что темпы поставок оружия Украине снизились.

13 февраля военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что поставленная украинским подразделениям бронетехника НАТО начала ломаться из-за похолодания. Он добавил, что на некоторых боевых бронированных машинах ломается трансмиссия, иногда возникают проблемы с низким качеством охлаждающей жидкости и топлива, а также примёрзшие люки на бронетехнике затрудняют оперативное попадание экипажа в машину.

Затем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что оружейные склады Европы истощены, а её промышленная база находится в плачевном состоянии. К нему присоединился советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, который добавил, что и американские арсеналы истощаются из-за поставок вооружений Украине, их не успевают пополнять.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что никакая иностранная военная помощь киевскому режиму не изменит ход спецоперации. Поставки оружия Украине лишь подтверждают участие стран НАТО в конфликте и истощают ресурсы стран.