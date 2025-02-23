Киев, 23 февраля, 2025, 17:53 — ИА Регнум. Украина начала разрабатывать альтернативу на случай отключения страны от спутникового интернета Starlink. Об этом 23 февраля заявил министр обороны Рустем Умеров.

Global Look Press/Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

«Альтернативы Starlink на Украине есть. Мы работаем над этим», — процитировало его издание «Страна. ua».

Он подчеркнул, что в ближайшее время вместе с причастными к разработке министерствами сообщит о найденных решениях.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля, президент США Дональд Трамп пригрозил Украине проблемами в случае отказа подписать соглашение о доступе к полезным ископаемым в качестве компенсации за американскую помощь.

Позднее глава департамента по повышению эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск опроверг информацию Reuters о планах Вашингтона отключить Starlink для Украины в случае отказа Киева от заключения сделки по полезным ископаемым.

Однако член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик успел отметить, что угроза отключить для Украины Starlink будет «черной меткой» для главы киевского режима Владимира Зеленского. Известно, что Вооруженные силы Украины используют интернет для координации в зоне спецоперации.