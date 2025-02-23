Киев, 23 февраля, 2025, 17:47 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов оставить свой пост, если это нужно для мира на Украине или «в обмен на НАТО».

Global Look Press/Pool /Ukrainian Presidentia

«Да, если мир для Украины, вам очень надо, чтобы я оставил свой пост, я готов. Могу поменять это на НАТО, если есть такие условия сразу», — заявил он на пресс-конференции.

Срок президентских полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Он отменил очередные выборы главы государства, сославшись на то, что в стране действует военное положение.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля президент США Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором из-за его отказа от выборов. Он добавил, что глава киевского режима отказывается проводить выборы из-за крайне низкого рейтинга.

18 февраля Трамп поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине. По его словам, Зеленского поддерживают только 4% украинцев.

Президент России Владимир Путин 19 декабря указал, что конституция Украины не предусматривает продления полномочий президента даже в случае введения военного положения. Легитимным органом власти осталась Верховная рада, но при нелегитимности первого лица государства остальные органы власти утратили свою правомочность, добавил российский лидер.