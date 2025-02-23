Зеленский заявил, что готов оставить свой пост
Зеленский: готов оставить свой пост для мира на Украине или в обмен на НАТО
Киев, 23 февраля, 2025, 17:47 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов оставить свой пост, если это нужно для мира на Украине или «в обмен на НАТО».
«Да, если мир для Украины, вам очень надо, чтобы я оставил свой пост, я готов. Могу поменять это на НАТО, если есть такие условия сразу», — заявил он на пресс-конференции.
Срок президентских полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Он отменил очередные выборы главы государства, сославшись на то, что в стране действует военное положение.
Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля президент США Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором из-за его отказа от выборов. Он добавил, что глава киевского режима отказывается проводить выборы из-за крайне низкого рейтинга.
18 февраля Трамп поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине. По его словам, Зеленского поддерживают только 4% украинцев.
Президент России Владимир Путин 19 декабря указал, что конституция Украины не предусматривает продления полномочий президента даже в случае введения военного положения. Легитимным органом власти осталась Верховная рада, но при нелегитимности первого лица государства остальные органы власти утратили свою правомочность, добавил российский лидер.