Вашингтон, 23 февраля, 2025, 18:04 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки рассчитывают, что сделка с Украиной по ископаемым будет заключена уже на следующей неделе. Об этом 23 февраля заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.

Global Look Press/Hendrik Schmidt/dpa

Как отметил Уиткофф, это соглашение в больше степени призвано возместить США ранее оказанную Украине помощь.

«Президент [США] Дональд Трамп смотрит [на сделку] таким образом. Я ожидаю, что сделка будет подписана на неделе», — рассказал он в эфире телеканала CNN.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля президент США заявил о заинтересованности в редкоземельных металлах на Украине. Он также предложил предоставить Киеву финансовую помощь в обмен на добычу ресурсов.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 19 февраля заявил, что в проекте соглашения по украинским ресурсам существует требование Вашингтона к Киеву вернуть 500 млрд долларов в виде полезных ископаемых. Он отметил, что украинская сторона настаивает на гарантиях безопасности, однако о них в договоре не упоминается и потому это «несерьезно».

Позднее в этот же день Трамп обвинил киевский режим в срыве сделки по редкоземельным металлам. Глава Белого дома также предупредил, что Вашингтон будет добиваться компенсации оказанной Киеву помощи.

Затем, 22 февраля, стало известно, что новый проект США по украинским ископаемым оказался жестче предыдущего. В Вашингтоне также отметили, что сделка строго коммерческая и не предполагает политических гарантий безопасности.

Советник главы минобороны Украины Александр Кубраков 23 февраля назвал возможное соглашение Украины с США по полезным ископаемым прекрасной возможностью для стратегического партнерства. По его утверждению, участие американской стороны в этом проекте позволит улучшить двусторонние отношения и сотрудничество, в том числе в сфере безопасности.