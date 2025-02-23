* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, террористом и экстремистом

Москва, 23 февраля, 2025, 18:36 — ИА Регнум. Бывший игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, а также внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) задолжал в России 130 тыс. рублей. Об этом заявило 23 февраля «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

РИА Новости/Евгений Одиноков

Отмечается, что против Аскерова ранее возбудили три исполнительных производства, за каждое из них в Савеловском районном суде ему назначили штраф.

Так, в августе 2023 года суд постановил выплатить штраф в размере 40 тыс. рублей из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган, в сентябре — еще 40 тыс. из-за отсутствие иноагентской плашки и в январе 2024 года — на 50 тыс. рублей уже за другое неисполнение закона об иноагентах.

Как передавало ИА Регнум, 22 января 2025 года Росфинмониторинг внес Аскерова в список экстремистов и террористов. Он находится в розыске.

Кроме того, на Аскерова с 2022 года было заведено уголовное дело по обвинению в реабилитации нацизма. По данным следствия, мужчина выкладывал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Также Басманный суд Москвы принял решение о его заочном аресте.