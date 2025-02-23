Тбилиси, 23 февраля, 2025, 18:35 — ИА Регнум. Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» внесла в парламент законопроект о прозрачности иностранного влияния, переписанный с американского закона FARA, а также ряд других инициатив, направленных на борьбу с «глубинным государством». Об этом 23 февраля заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

Global Look Press/IMAGO/Bernd Elmenthaler

«Это, по сути, пакет мер против глубинного государства. Нам нужно защищать безопасность нашей страны, включая законодательство, и этому служит каждый из законопроектов, которые были внесены в парламент», — подчеркнул он в ходе встречи с журналистами.

По словам Кобахидзе, в грузинской политике много предателей и нужно разработать механизмы для борьбы с ними. В том числе в Уголовный кодекс вернут статью об измене родине, изъятую предыдущей властью в 2008 году перед нападением Грузии на Южную Осетию.

Как передавало ИА Регнум, в Грузии в июне 2024 г. начал действовать закон о прозрачном финансировании иностранных агентов. Он является смягченной версией FARA, касается только организаций, не затрагивает физических лиц и не предусматривает уголовного наказания за нарушение новых правил.

Законопроект подвергся резкой критике со стороны США, Евросоюза и либеральной грузинской оппозиции. 7 февраля 2025 года спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили указал на то, что раскрытые данные о деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) подтверждают спонсирование неправительственных организаций для влияния на выборы в республике. Он призвал извиниться всех, кто критиковал закон об иноагентах.

Кобахидзе также заявил, что после раскрытия информации USAID принято решение скопировать американский закон об иноагентах. По его словам, это нужно для предотвращения новых попыток госпереворота в стране.