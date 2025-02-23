Вашингтон, 23 февраля, 2025, 17:32 — ИА Регнум. Проект стамбульских договоренностей может быть взят за основу в урегулировании конфликта на Украине. Об этом 23 февраля в эфире телеканала CNN сообщил спецпосланник президента США по отношениям с РФ Стив Уиткофф.

«Россияне дали понять, что они готовы к завершению этого [конфликта]. Были очень убедительные и содержательные переговоры, по итогам которых были подготовлены протокольные стамбульские договоренности. Мы были очень близки к подписанию, и я думаю, что мы используем этот формат в качестве ориентира для заключения мирной сделки между Украиной и Россией. Это будет замечательный день», — отметил Уиткофф.

19 января президент России Владимир Путин напомнил, что стамбульские договоренности были сорваны. Российский лидер отметил, что проект соглашения подписал глава украинской делегации Давид Арахамия. Но бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убедил тогда Украину продолжать конфликт с Россией.

Также в мае Путин допустил, что парафированный проект договора между Россией и Украиной, согласованный в Стамбуле, мог бы снова стать основой для урегулирования конфликта. Президент добавил, что ни о каких других дополнительных условиях в проекте речи не шло, в РФ о них никогда не слышали.