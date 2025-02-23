Рябков заявил, что контактов между Россией и США сейчас немало
Москва, 23 февраля, 2025, 17:26 — ИА Регнум. Контактов между Россией и Соединёнными Штатами Америки сейчас немало. Об этом 23 февраля заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«В целом ситуация складывается таким образом, что контактов немало, они проходят по разным линиям», — приводит его слова ТАСС.
Дипломат отметил, что согласование контактов сейчас зачастую занимает непродолжительное время.
Как передавало ИА Регнум, 23 февраля Рябков заявил, что встреча представителей России и США по теме раздражителей в двусторонних отношениях состоится в конце следующей недели. Он отметил, что РФ открыта к контактам с американской стороной. Следующий раунд переговоров пройдёт на уровне директоров департаментов внешнеполитических ведомств.
18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что диалог был полезным и обе стороны договорились создавать условия для возобновления тесного контакта по мере урегулирования кризиса на Украине.
Президент России Владимир Путин 19 февраля заявил, что высоко оценивает результаты переговоров в Эр-Рияде.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 19 февраля заявила, что переговоры в Эр-Рияде стали началом восстановления диалога двух стран. Она также уточнила, что этот контакт стал и началом решения проблем, созданных предыдущей американской администрацией.