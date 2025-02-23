Москва, 23 февраля, 2025, 17:26 — ИА Регнум. Контактов между Россией и Соединёнными Штатами Америки сейчас немало. Об этом 23 февраля заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

AP/TASS/Evelyn Hockstein

«В целом ситуация складывается таким образом, что контактов немало, они проходят по разным линиям», — приводит его слова ТАСС.

Дипломат отметил, что согласование контактов сейчас зачастую занимает непродолжительное время.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля Рябков заявил, что встреча представителей России и США по теме раздражителей в двусторонних отношениях состоится в конце следующей недели. Он отметил, что РФ открыта к контактам с американской стороной. Следующий раунд переговоров пройдёт на уровне директоров департаментов внешнеполитических ведомств.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что диалог был полезным и обе стороны договорились создавать условия для возобновления тесного контакта по мере урегулирования кризиса на Украине.

Президент России Владимир Путин 19 февраля заявил, что высоко оценивает результаты переговоров в Эр-Рияде.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 19 февраля заявила, что переговоры в Эр-Рияде стали началом восстановления диалога двух стран. Она также уточнила, что этот контакт стал и началом решения проблем, созданных предыдущей американской администрацией.