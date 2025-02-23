Берлин, 23 февраля, 2025, 17:33 — ИА Регнум. Неизвестный с ножом угрожал прохожим и оскорблял избирательную комиссию на одном из участков выборов в Бундестаг в немецком Крефельде. Об этом 23 февраля сообщила газета Rheinische Post со ссылкой на городского пресс-секретаря Тимо Бауэрмайстера.

«33-летний мужчина немецкого происхождения сначала оскорбил избирательную комиссию и обвинил его, в том числе, в манипуляциях на выборах», — отмечается в материале.

Покидая участок, он достал нож и стал угрожать угрожал прохожему, но не напал на него. Правоохранители задержали его неподалеку от избирательного участка. Его ожидает уголовное разбирательство.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля в Германии проходят , досрочные парламентские выборы. Действующий канцлер Олаф Шольц является кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и основным соперником кандидата от консервативного блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца. От партии «зеленых» баллотируется вице-канцлер, глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек, от «Альтернативы для Германии» — сопредседатель партии Алис Вайдель.

Накануне в Берлине полиция применила слезоточивый газ против ультралевых активистов на акции в преддверии выборов в бундестаг. Контрдемонстранты, количество которых превышало тысячу человек, неоднократно блокировали маршрут шествия неонацистов от станции Фридрихштрассе до центрального железнодорожного вокзала. 30 человек были арестованы.