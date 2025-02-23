Ленцерхайде, Швейцария, 23 февраля, 2025, 18:41 — ИА Регнум. Шведская биатлонистка Эльвира Эберг впервые завоевала золото чемпионата мира в гонке с общего старта на трассе в швейцарском Ленцерхайде.

AP/TASS/Matthias Schrader

Чемпионка преодолела дистанцию 12,5 км за 40 минут 32,3 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла француженка Осеан Мишлон (отставание 9,4 секунды, 3 промаха), бронзовую медаль завоевала норвежка Марен Киркейде (+16,5, 3).

Прежде шведка не выигрывала золото, на ее счету было две серебряные и три бронзовые награды. Мишлон и Киркейде впервые выиграли медали в личных гонках чемпионата мира.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля российская биатлонистка Виктория Метеля выиграла масс-старт на «Кубке сильнейших спортсменов — 2025» в белорусских Раубичах.

Спортсменка опередила на семь секунд соотечественницу Тамару Дербушеву и на полминуты — белоруску Ирину Шаклеину. Метеля преодолела дистанцию 12,5 км за 33 минуты 42,4 секунды с одним промахом.

Весной 2022 года Международный союз биатлонистов запретил командам из России и Белоруссии принимать участие в своих соревнованиях на фоне начала спецоперации. В организации отметили, что могут пересмотреть решение, если изменятся обстоятельства.