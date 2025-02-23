Москва, 23 февраля, 2025, 18:42 — ИА Регнум. Нейросети уже внедряются в российском вооружении для более быстрого уничтожения целей и для обработки данных. Об этом 23 февраля рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

ИА Регнум

«В обработке данных в первую очередь и, естественно, в быстрейшем уничтожении цели это (нейросети. — Прим. ред.) уже вот сегодня внедряется [в российском вооружении]», — ответил в эфире Первого канала Мантуров на вопрос, как военным могут помочь технологии искусственного интеллекта.

В августе 2024 года российские военные начали применять FPV-дроны «Ветер», оснащенные искусственным интеллектом, в зоне проведения специальной военной операции на Украине. У дронов есть автоматическое наведение на цель. Линейка беспилотников включает в себя дроны «Ветер 10» и «Ветер 13».

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны заявил, что снабжение российских войск улучшается, в перспективе военные получат боевые лазеры и оружие с ИИ. Глава государства добавил, что в 2024 году вырастет объем закупок и ремонта вооружений и техники.

2 сентября 2024 года министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил, что применение современного вооружения и робототехники позволяет добиться успеха на поле боя в современных реалиях. Он подчеркнул, что важную роль играют надежная система связи и управления и постоянное улучшение системы управления, в том числе с использованием искусственного интеллекта.