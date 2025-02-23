Вашингтон, 23 февраля, 2025, 17:19 — ИА Регнум. Подвижки по урегулированию ситуации на Украине возможны очень скоро. Об этом 23 февраля заявил спецпосланник президента США по отношениям с РФ Стив Уиткофф в эфире телеканала СNN.

Он назвал позитивными и конструктивными переговоры с российской делегацией в Эр-Рияде.

«Я бы сказал, что настроен оптимистично и позитивно и, как и президент [США Дональд Трамп], думаю, что мы сможем довольно скоро добиться [определенных подвижек]», — заявил Уиткофф.

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