Салехард, 23 февраля, 2025, 17:11 — ИА Регнум. В день Защитника Отечества в Ямало-Ненецком автономном округе стартовала региональная кадровая программа для участников и ветеранов СВО. «Герои Ямала» — это продолжение федпроекта по профпереподготовке, запущенного по поручению президента России Владимира Путина.

Пресс-служба правительства ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что участники спецоперации обладают необходимыми для развития региона качествами: ответственностью, умением работать в команде и мыслить стратегически.

«Как отметил президент, военнослужащие спецоперации — опора государства. Их участие в воспитании молодежи, общественной деятельности, в государственном и муниципальном управлении укрепит связь поколений и обеспечит преемственность ценностей. Пусть эта программа станет мостом между воинской доблестью и мирными достижениями, а Ямал — примером того, как регион растит героев», — отметил губернатор.

Подать заявку для участия в программе с 23 февраля по 31 марта могут бойцы и ветераны СВО с высшим или средним профессиональным образованием. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте героиямала.рф, заполнить анкету и подготовить эссе. Затем участники пройдут оценку управленческих компетенций. Имена отобранных кандидатов объявят не позднее 1 июля.

Зарегистрироваться в программе могут и те бойцы, которые сейчас находятся в зоне СВО. Для них предусмотрены специальные сроки и порядок прохождения отборочного этапа. Прошедшие этап оценки военнослужащие будут зачислены в резерв и смогут пройти обучение по программе после возвращения домой.

Отбором кандидатов будет заниматься Общественный совет. В него вошли участники СВО, представители силовых структур и МЧС, а также общественники.

Первый этап программы будет образовательный. Он продлится год и будет состоять из четырех очных модулей. Участников ознакомят со структурой госуправления, инструментами бюджетного планирования, лучшими управленческими практиками. Особое внимание уделят цифровой трансформации региона и применению искусственного интеллекта.

Затем участники пройдут стажировки в правительстве округа, Заксобрании, администрациях муниципальных образований и подведомственных учреждениях. За каждым из них будет закреплен наставник из числа ключевых наставников ЯНАО.

«Наставники помогут участникам адаптироваться к учебному процессу. А члены Общественного совета проекта проконтролируют надлежащую реализацию процесса обучения», — отметила председатель Общественного совета, руководитель филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по ЯНАО Наталья Казановская.