Вашингтон, 23 февраля, 2025, 17:11 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа вводит беспрецедентные меры по отслеживанию и последующей депортации сотен тысяч несовершеннолетних нелегальных мигрантов, прибывших в США без сопровождения родителей. Об этом 23 февраля сообщает Reuters со ссылкой на информацию из внутреннего документа.

Global Look Press/Daniel Diaz/dpa

«Администрация Трампа поручает иммиграционным агентам отслеживать сотни тысяч детей-мигрантов, въехавших в США без родителей, расширяя усилия президента по массовой депортации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным американского правительства, с 2019 года границу США и Мексики пересекли более 600 тыс. детей-мигрантов без родителя или законного опекуна.

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что страна приняла 8425 мексиканцев и 2539 граждан других государств, депортированных из США с 20 января, после инаугурации Трампа.

Глава министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм 9 февраля сообщила, что американская администрация стремится депортировать из страны в кратчайшие сроки нелегальных мигрантов с криминальным прошлым, временно размещённых на военной базе Гуантанамо. Процесс депортации ускорен, чтобы люди не ожидали высылки неделями или даже месяцами, сроки во многом будут зависеть от готовности стран происхождения или третьих стран принять депортируемых лиц.

Во время президентской гонки Трамп пообещал, что закроет южную границу США и остановит поток мигрантов из Мексики. 22 января по указу Трампа был приостановлен въезд мигрантов через южную границу США. Пентагон также сообщил об отправке на границу с Мексикой около 1,5 тыс. военных.