Киев, 23 февраля, 2025, 17:16 — ИА Регнум. Украине нужно компенсировать утраченные производственные мощности энергоинфраструктуры. Об этом 23 февраля заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Global Look Press/Michael Kappeler/dpa

«Мы потеряли 10 ГВт генерирующих мощностей и, соответственно, должны их компенсировать», — сообщил он на форуме «Украина. Год 2025».

Отмечается, что Киев уже обсуждает с западными партнерами поставки необходимого оборудования.

Как ранее передавало ИА Регнум, в октябре 2024 года, по словам Шмыгаля, на Украине было уничтожено или повреждено 90% тепловой энергогенерации. Уточнялось, что особенно уязвимы стали города, зависимые от крупных теплоэнергетических станций.

В том же месяце украинское минэнерго сообщило, что обещанный ранее главой киевского режима Владимиром Зеленским 1 ГВт мощности для генерации электроэнергии не получится запустить до конца 2024 года. В некоторых городах установки уже стоят, но сам запуск может случиться не ранее чем в январе 2025 года.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что Москва была вынуждена отвечать на атаки украинских формирований по энергообъектам России. Российский лидер также добавил, что исходя из гуманитарных соображений зимой российская армия не наносила ударов по объектам энергетики, чтобы не оставлять без снабжения социальные учреждения и больницы Украины.