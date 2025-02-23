Киев, 23 февраля, 2025, 18:01 — ИА Регнум. Власти Украины не отказываются заключить с США сделку о передаче американским компаниям прав на добычу полезных ископаемых на украинской территории. Об этом 23 февраля заявил глава офиса главы киевского режима Андрей Ермак.

Global Look Press/Hendrik Schmidt/dpa

«Никто не отказывался от сделки по полезным ископаемым с США, идёт нормальный рабочий переговорный процесс», — заявил он на форуме «Украина. Год 2025».

Ермак также сообщил, что уже сегодня вместе с министром экономики Юлией Свириденко проведет переговоры с представителями США. По его словам, обсуждение условий сделки может пройти за день, но также может затянуться на месяцы.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что заинтересован в предложении Украины по добыче редкоземельных металлов. По его словам, это может пойти в счет финансовой помощи, которую Вашингтон предоставляет Киеву.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 19 февраля получил проект соглашения, которое предусматривает компенсацию затрат США в размере $500 млрд в виде полезных ископаемых за помощь, оказанную Украине. Он отказался подписать документ, так как там не говорилось, что Вашингтон предоставит Киеву гарантии безопасности.

Агентство Bloomberg 23 февраля заявило, ссылаясь на источники, что Украина отказываться компенсировать американской стороне $500 млрд. По мнению Киева, реальный размер помощи, оказанный США, составляет только $90 млрд. Также продолжается дискуссия о том, продолжит ли Вашингтон выделять помощь для украинской стороны.