Киев, 23 февраля, 2025, 16:55 — ИА Регнум. Руководитель главы киевского режима Андрей Ермак сообщил, что 23 февраля вместе с министром экономики Украины Юлией Свириденко примет участие в новом раунде переговоров с представителями США. Об этом стало известно в ходе форума «Украина. Год 2025».

TASS /AP Photo/Efrem Lukatsky

Ермак подчеркнул, что все партнеры Украины глобально поддерживают страну. Также он вновь напомнил о важности гарантий безопасности.

«Мы делаем все необходимое, чтобы не потерять поддержку всех партнеров. Не все эти отношения всегда просты. Мы сегодня видим момент, когда эту войну можно остановить», — заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог посетил Киев для встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Беседа состоялась на следующий день. Однако после общения сторон ожидаемой пресс-конференции не было, так как ее отменили по просьбе американской стороны.

В последние дни отношения между США и Украиной обострились. Причиной тому стали резкие высказывания Зеленского о российско-американских переговорах в Эр-Рияде. Глава киевского режима после завершения беседы России и США отменил свой визит в Саудовскую Аравию. Он также заявил, что Киев не согласится на требования России и США, если те выдвинут украинской стороне ультиматум.

Также Зеленский отказался принимать условия сделки по полезным ископаемым с США, так как в проекте значилось требование Вашингтона вернуть $500 млрд в виде ресурсов и не было никаких гарантий безопасности Украины. Он назвал такое предложение США «несерьезным разговором».