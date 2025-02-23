Москва, 23 февраля, 2025, 16:53 — ИА Регнум. Встреча представителей России и США по теме раздражителей в двусторонних отношениях пройдет в конце следующей недели. Об этом 23 февраля заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

РИА Новости/ Павел Бедняков

«Мы открыты к контактам с американской стороной, в частности по раздражителям в двусторонних отношениях. Ждем реального прогресса, когда пройдет встреча, запланированная на конец начинающейся недели», — процитировал Рябкова ТАСС.

Следующий раунд российско-американских переговоров пройдет на уровне директоров департаментов внешнеполитических ведомств.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры, посвященные отношениям двух стран. Со стороны России в них участвовали глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Американскую сторону представляли глава Госдепа Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента по отношениям с РФ Стив Уиткофф.

Ушаков по итогам встречи заявил, что делегации обсуждали сближение позиций двух государств. Кроме того, обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине. Лавров и Рубио договорились назначить команды для начала работы по скорейшему решению этого вопроса.

Рябков 22 февраля заявил, что новая встреча между представителями Москвы и Вашингтона должна пройти в течение ближайших двух недель. К настоящему моменту стороны достигли принципиальной договоренности о проведении комплексных консультаций по всем вопросам.