Москва, 23 февраля, 2025, 17:20 — ИА Регнум. Минский клуб «Динамо» обыграл с нулевым счетом московскую команду «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), прервав серию побед «красно-белых» из трех игр подряд.

РИА Новости/Алексей Даничев

Встреча состоялась на льду московской арены «Мегаспорт» и закончилась победой гостей со счетом 0:3.

В составе победителей голами отличились канадский форвард минчан Крис Тирни (2-я минута), Вадим Шипачев (30-я) и Вадим Мороз (60-я, в пустые ворота). Для Шипачева эта шайба стала 300-й в КХЛ.

По итогам матча в активе минского «Динамо» стало 71 очко, что позволило клубу подняться на пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. У «Спартака» 74 очка в активе и второе место там же.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что отличившийся шайбой в матче со «Спартаком» и набравший в КХЛ 300 голов Шипачев стал вторым игроком в истории лиги по этому показателю. Лучшим снайпером в истории КХЛ является Сергей Мозякин, набравший 419 шайб.

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