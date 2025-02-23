Москва, 23 февраля, 2025, 16:42 — ИА Регнум. Иностранный автопром не сможет вернуться на российский рынок так же легко, как уходил. Об этом 23 февраля заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Если говорим про автопром, я могу сразу сказать, что здесь ситуация очень неоднозначная. И просто взять и вернуться так, как просто взяли — вышли, уже не получится. Во-первых, у нас хорошая память, и так вот легко мы принимать такие решения точно не будем», — пояснил он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Кроме того, Мантуров ответил на вопрос о перспективах возвращения иностранной авиатехники. По его словам, власти будут добиваться баланса, стимулируя авиакомпании к закупке российских самолётов.

«При любых сценариях приоритетом остаётся развитие отечественного авиастроения», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля гендиректор компании Renault Лука де Мео заявил, что автоконцерн в будущем может вернуться на российский рынок. На АвтоВАЗе на это ответили, что у них нет никаких контактов с бывшим партнёром.

Мэр Москвы Сергей Собянин 21 февраля заявил, что у Renault вряд ли получится вернуться на российский рынок.

Мантуров 21 февраля подчеркнул, что РФ будет пристально рассматривать возвращение тех, кто убежал с российского рынка в 2022 году. Он добавил, что государство будет находить решение только с теми, с кем ему выгодно сотрудничать.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 19 февраля отметила, что западным компаниям для возвращения на российский рынок нужно уважать историю страны и героев специальной военной операции.