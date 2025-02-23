Москва, 23 февраля, 2025, 16:56 — ИА Регнум. Мощный вирус с температурой массово обрушился на жителей Москвы. Об этом рассказал портал MSK1.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Москвичи пожаловались на мощный вирус, который ходит по столице. Среди основных симптомов — температура под 40, сильный кашель и насморк», — говорится в материале, опубликованном 22 февраля.

Отмечается, что температура держится от семи до десяти дней. Издание привело слова одной из читательниц по имени Наталья, которая подхватила вирус вместе с членами семьи.

«У сына высоченная температура 39,6, кашель до рвоты и насморк. У меня температура 38 и дикая боль в горле, красная гортань и сильный насморк, нет обоняния и вкуса. Болят глаза, лоб и голова. У мужа была температура, сейчас остался кашель свистящий», — уточнила она.

Как ранее передавало ИА Регнум, 18 февраля Роспотребнадзор поделился статистикой заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) по России. Так, за неделю число заболевших составило 7,7% — общее количество зафиксированных случаев достигло 932 тыс. Отмечается также, что среднероссийский показатель заболеваемости ОРВИ превышен в 49 регионах.

Кроме того, в Роспотребнадзоре отметили, что в 30 российских субъектах количество госпитализаций выросло на 30% по сравнению с неделей ранее. Поэтому, чтобы предотвратить распространение инфекций, в 34 регионах закрыли 267 школ, а в 26 субъектах закрыли 87 детских садов и восемь школ-интернатов.