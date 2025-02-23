Белгород, 23 февраля, 2025, 17:00 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали шесть сел в Белгородской области, предварительно, в результате инцидента пострадавших нет, повреждены два автомобиля и шесть частных домовладений. Об этом 23 февраля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Telegram/Настоящий Гладков

Отмечается, что украинские силы атаковали села пяти муниципалитетов — Шебекинского и Грайворонского округов, а также Белгородского, Борисовского и Волоконовского районов. В последнем в результате атаки БПЛА загорелся частный дом, сейчас огонь потушен.

Губернатор заявил, что информация о последствиях атак уточняется, на местах ударов работают оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 22 февраля, в Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадал работник сельхозпредприятия. Ему оказали необходимую помощь. На территории предприятия повреждения получили легковая машина и склад.

В ночь на 23 февраля ПВО России сбили 20 украинских беспилотников над регионами РФ. Пять беспилотников были перехвачены над территорией Орловской области, по четыре БПЛА — над Белгородской и Курской областями, еще три беспилотника сбили над Липецкой областью и по два БПЛА уничтожены над территориями Тульской и Воронежской областей.