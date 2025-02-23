Москва, 23 февраля, 2025, 17:02 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» танк украинских формирований в приграничных районах Курской области. Об этом 23 февраля сообщило Министерство обороны РФ.

Владимир Гердо/ТАСС

В оборонном ведомстве уточили, что российские разведчики выявили выдвижение танка противника на огневую позицию и после анализа этой информации было принято решение нанести по нему удар.

«В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса «Ланцет» танк боевиков ВСУ был уничтожен», — говорится в сообщении.

На кадрах объективного контроля запечатлено, как после точного попадания во вражеском танке происходит детонация боекомплекта и вспыхивает сильный пожар.

Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля Минобороны опубликовало видеозапись уничтожения «Ланцетом» бронемашины украинской армии в Курской области. Цель была уничтожена в результате прямого попадания и последующего взрыва.

В конце января российские военные вывели «Ланцетом» из строя американский танк Abrams украинских формирований в Курской области. Барражирующий боеприпас точно накрыл вражескую боевую машину, после чего на ней поднялся столб дыма.